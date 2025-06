Al via il primo corso regionale per addetti al soccorso sanitario in emergenza

È stato istituito il primo corso regionale per addetti al soccorso sanitario in emergenza, promosso dal dipartimento emergenza-urgenza, diretto dal dottor Riccardo Borselli, in collaborazione i centri di formazione. Il corso ha preso ufficialmente il via venerdì 6 giugno e si svolgerà in contemporanea nelle sedi di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

L’iniziativa ha registrato un grande interesse, con oltre 600 iscritti. Le attività formative saranno curate da un team di professionisti altamente qualificati, tra cui medici, infermieri e autisti soccorritori che già operano nell' emergenza con l’obiettivo di fornire competenze specifiche per operare in contesti di emergenza sanitaria.

Questo corso rappresenta anche un importante riconoscimento per il ruolo fondamentale svolto dai volontari che operano al servizio del 118. “Il progetto segna un passo significativo nel potenziamento del sistema di soccorso regionale e nella valorizzazione delle risorse umane impegnate nel settore dell’emergenza-urgenza”, hanno ribadito i protagonisti.