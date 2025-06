“Non prendere il caffè”: sferra una testata alla mamma. Due “divieti” nel crotonese

Due distinti provvedimenti cautelari, emessi entrambi dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura cittadina, hanno colpito due uomini della provincia pitagorica: ad entrambi si contestano i maltrattamenti in famiglia.

Si tratta in particolare di un 23enne di Cirò Marina che secondo gli inquirenti se la sarebbe presa con la mamma, e di un 52enne di Melissa, le cui presunte vittime sarebbero state invece la moglie e le quattro figlie maggiorenni.

Quanto al primo, gli inquirenti ritengono che praticamente ogni giorno abbia insultato, denigrato e minacciato la madre, anche per futili motivi, da ultimo anche aggredendola, a fine aprile scorso, con una violenta testata al sopracciglio per il solo fatto di avergli sconsigliato l’assunzione di caffè nella prima serata.

Dagli accertamenti condotti subito dopo le denunce sporte dalle vittime, in due diverse occasioni, come spesso accade in questi casi ne sarebbe emerso un quadro di minacce e vessazioni che sarebbero andate avanti da lungo tempo.

Gli indizi raccolti dai Carabinieri a carico degli indagati sono stati condivisi dalla Procura di Crotone, che ha chiesto al Gip di emettere una misura cautelare. Il Giudice ha quindi deciso per il 23enne e per il 52enne il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ad una distanza di almeno 500 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.