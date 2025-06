Da terreni agricoli a campi di padel. Tre denunce per illeciti urbanistici

Due campi da padel realizzati in un fondo agricolo e senza qualsiasi titolo abilitativo. È questo uno dei risultati conseguiti dai carabinieri di Serra San Bruno che nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di controlli mirati a contrastare eventuali illeciti urbanistici sul territorio.

Dopo le strutture sportive, in una località rurale del popoloso centro del Vibonese, ne è seguita quindi la denuncia di due uomini, un 43enne e un 39enne del posto.

Durante un altro accertamento, invece, un 50enne è stato anch’egli denunciato in stato di libertà per aver chiuso la terrazza del proprio bed and breakfast ubicato su corso Umberto, aumentando la volumetria dell’immobile senza le autorizzazioni necessarie.

Entrambi i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dei militari, come misura a tutela del rispetto della normativa edilizia vigente.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, diretta da Camillo Falvo, che coordina le indagini.