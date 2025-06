Giallo a Cosenza: cadavere ritrovato vicino al “Due Fiumi”

Giallo a Cosenza dove nella serata scorsa è stato ritrovato il cadavere di un uomo nei pressi del centro commerciale Due Fiumi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, uno straniero di circa una settantina d’anni, ed il cui corpo era già in fase di decomposizione, potrebbe essere deceduto per cause naturali ed evidentemente già da qualche giorno.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, gli uomini della Polizia di Stato della Questura cittadina che stanno indagando per risalire all’identità e per comprendere le esatte cause della morte. Sarà ovviamente l’esame autoptico a fare chiarezza in proposito. Le indagini sono dirette della Procura Bruzia.