Tir si ribalta sulla statale, carico invade la strada. Traffico bloccato

Un tir si è ribaltato, per cause ancora in fase di accertamento, sulla statale 283 “delle Terme Luigiane” che è ora provvisoriamente chiusa nel tratto al km 47,250, in località San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza.

Lo stop alla circolazione si è resto necessari per consentire la rimozione del mezzo pesante che a seguito del ribaltamento ha perso il carico che trasportava e che è finito per invadere la carreggiata.

Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto, dove sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate per la messa in sicurezza del tratto, per la gestione della viabilità e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.