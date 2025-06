Lamezia ricorda un grande uomo di sport, ieri il primo Memorial Antonello Coclite

Si è svolto ieri, domenica 15 giugno, il Primo Memorial Antonello Coclite. L’evento - che ha interessato la Categoria Pulcini di varie realtà presenti sul territorio, è stato fortemente voluto dalla Vigor Lamezia per ricordare una delle figure più rappresentative della città, non solo nel mondo sportivo.

Significativo il successo dell’appuntamento e la vicinanza di quanti hanno avuto la fortuna di conoscere Antonello Coclite. Toccante la lettera con il quale il fratello Orazio ha voluto dimostrare la propria gratitudine.

“Carissimi - ha esordito - affido a queste poche righe il mio ringraziamento nei confronti della Società Vigor Lamezia Calcio 1919, in particolare modo al Direttore Generale Enzo Augello e alla delegata della Lega Nazionale Dilettanti Sonia Carnovale per aver egregiamente onorato la memoria del nostro caro Antonello, scomparso prematuramente quasi tre anni fa”.

“Da sempre impegnato nel sociale – ha proseguito il fratello - amava lo sport e il calcio ne era la sua filosofia di vita. Numerose volte ha varcato i cancelli di questo e altri campi in qualità di allenatore, formando numerosi calciatori. Antonello credeva nei giovani, credeva nella forza dello sport come strumento di crescita e di riscatto. Ha lasciato un segno, non solo nei campi, ma nei cuori di chi lo ha conosciuto”.

“Vederlo oggi ricordato così, con affetto sincero e la dignità che merita, è per noi motivo di grande commozione. Grazie di cuore alla società, a chi ha reso possibile questo momento e a tutti voi che, con la vostra presenza, avete reso questo ricordo ancora più vivo”, ha concluso nella lettera Orazio Coclite.