Tiriolo scende in piazza per Gaza: una manifestazione per la pace

Con lo striscione Fermare il genocidio a Gaza a fare da sfondo a Piazza Italia, il Comune di Tiriolo sceglie di prendere una posizione chiara e decisa contro l’orrore della guerra. Domenica 15 giugno, una manifestazione pubblica ha lanciato un forte messaggio di pace, speranza e solidarietà con il popolo palestinese, in particolare con le vittime civili del conflitto in corso a Gaza. La piazza si è riempita di voci, volti e cuori uniti da un unico desiderio: fermare lo spargimento di sangue e restituire umanità alla comunità palestinese.

L’evento, promosso dal Comune con la collaborazione di numerose associazioni del territorio — Associazione Teura, Pro Loco Tiriolo, Con Solidal Tiriolo, Consulta Giovanile Tiriolo, La Carmen, ANPI Tiriolo, I Fili di Arianna Marcellinara — ha unito parole, arte e impegno civile in un pomeriggio denso di emozioni e riflessioni.

Durante gli interventi, forti e sentiti, si è chiesto non solo il cessate il fuoco, ma anche una riflessione più profonda: comprendere le radici storiche del conflitto, che non è iniziato il 7 ottobre del 2024. Poesie, racconti e testimonianze hanno accompagnato il pubblico in un viaggio emotivo intenso. Uno dei momenti più toccanti è stato quando ai partecipanti è stato chiesto di indossare una benda sugli occhi, per immedesimarsi simbolicamente nell’esperienza di chi vive i bombardamenti.

Ha partecipato anche Emergency, giunta da Catanzaro, raccogliendo donazioni che saranno destinate direttamente alla cura dei pazienti vittime del conflitto. La comunità Tiriolese ancora una volta ha dimostrato il suo grande senso di comunità e solidarietà raccogliendo fondi necessari per permettere la visita di Emergency a dieci pazienti residenti a Gaza.

A chiudere la manifestazione, la scuola di danza ‘La Carmen’ ha portato in scena una performance artistica emozionante, attraverso la danza e la partecipazione delle mamme e dei bambini: un messaggio visivo potente, che ha toccato il cuore dei presenti. La giornata si è conclusa con le parole del sindaco di Tiriolo, che ha ribadito l’impegno del Comune per la pace e la solidarietà, seguite da una foto di gruppo a testimoniare l’unità e la partecipazione della comunità.