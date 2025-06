Stop ai motorini “selvaggi”, multe e sequestri nel crotonese

Nel corso dell’ultima settimana, i carabinieri di Petilia Policastro hanno effettuato dei servizi straordinari sul territorio, con particolare attenzione alle aree centrali del comune, oggetto negli ultimi tempi di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per il crescente fenomeno della circolazione irregolare di motorini con alla guida dei minorenni, spesso senza indossare il casco, responsabili anche di condotte potenzialmente pericolose.

In questo contesto sono state così elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare proprio per l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo del casco; per questo stessa inadempienza sono stati anche sottoposti a fermo amministrativo tre motoveicoli. Guai anche per i loro genitori a cui sono state formalizzate le contestazioni.

Durante i servizi poi la Radiomobile ha denunciato in stato di libertà un 45enne di Roccabernarda che controllato a bordo della sua auto, manifestava sintomi riconducibili all’abuso di alcolici. L’etilometro ha poi confermato una un tasso alcolemico da 2,03 g/l.

Ne è seguito il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo, successivamente affidato ad una persona idonea delegata dal trasgressore.