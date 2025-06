Crotone, concluso lo sbarco della ong Louis Michel: migranti trasferiti al Cara

Foto: Cri Crotone

È attraccata nel porto di Crotone poco dopo le 8 di questa mattina l'imbarcazione della ong francese Louis Michel, che ieri aveva annunciato di essere in rotta verso lo scalo pitagorico per completare lo sbarco (LEGGI) in sicurezza di parte delle centinaia di persone soccorse in mare nei giorni scorsi. L'ong aveva infatti soccorso - assieme alla Guardia Costiera - 197 migranti al largo del Canale di Sicilia, 46 dei quali sono stati fatti sbarcare a Crotone.

Tra questi sono presenti 10 minorenni, tra cui una bambina di pochi mesi. Si tratta di persone provenienti da Eritrea, Pakistan, Somalia e Bangladesh, tutte risultate in buona salute dopo un primo controllo da parte del personale dell'Asp di Crotone. Tutti i migranti sono stati ora trasferiti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove saranno identificati.