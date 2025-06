Centinaia di migranti soccorsi in mare: la ong Louise Michel diretta a Crotone

L'imbarcazione della Ong francese M. V. Louise Michel è ufficialmente diretta a Crotone, dove sbarcherà in sicurezza 46 migranti dei 147 soccorsi in mare nei giorni scorsi. La notizia era trapelata nella serata di ieri ed è stata confermata quest'oggi dalla stessa Ong, che dovrebbe arrivare nello scalo pitagorico nella prima mattinata di domani, 17 giugno.

L'imbarcazione - nota provocatoriamente come lo "yatch" del noto artista Banksy - è stata impegnata nel soccorso complessivo di 193 migranti, avvenuto assieme alla Guardia Costiera italiana nel canale di Sicilia. La maggior parte dei migranti è stata già sbarcata proprio in Sicilia, dove sono nettamente aumentati i soccorsi nelle ultime settimane, ed hanno raccontato di essere salpati da Zawiya, in Libia, e da Mahdia, in Tunisia.

Di questi, 46 soggetti - le cui generalità non sono state ancora rese note - sono in corso di trasferimento nel porto di Crotone, dove arriveranno nelle prossime ore. La stessa Ong, con un post sui suoi canali social (QUI), si è lamentata dell'assegnazione di un porto così lontano, che comporta un inutile prolungamento di almeno 38 ore per uno sbarco in sicurezza.