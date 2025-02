Maltempo e mare grosso non fermano i migranti, in 130 sbarcano a Crotone

Foto: Croce Rossa Crotone

Una missione di soccorso in mare particolarmente difficile si è conclusa questo pomeriggio al largo della costa crotonese, dove 130 migranti di varia nazionalità sono stati tratti in salvo da una motovedetta della Guardia Costiera.

L'imbarcazione è stata avvistata nella mattinata odierna e raggiunta dai militari a circa 100 miglia nautiche, che hanno impiegato diverse ore per rientrare nel porto crotonese per via delle avverse condizioni metereologiche caratterizzate dal forte maltempo che ha causato numerosi disagi (LEGGI) lungo l'intera costa jonica.

A bordo del natante a vela individuato al largo, viaggiavano oltre 120 migranti di varia nazionalità, oramai alla deriva. Una volta trasferiti in sicurezza sono stati trasportati nel porto di Crotone, nonostante il mare particolarmente mosso che, in alcuni frangenti, ha superato forza 4. La motovedetta della Guardia Costiera ha infatti raggiunto lo scalo solo attorno alle 20:00.

Precarie le condizioni dei migranti, evidentemente infreddoliti e sofferenti, essendo giunti completamente bagnati dopo ore in mare. Presenti nel nutrito gruppo anche 27 donne (di cui 2 in stato di gravidanza) e 3 minori.



Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche numerosi soccorritori della Croce Rossa che hanno allestito sul molo un punto di primo controllo, gestito poi assieme ad altri volontari. Presente anche personale della Capitaneria di Porto, le forze dell'ordine (Polizia e Guardia di Finanza), i medici dell'Asp, operanti tutti sotto il coordinamento della Prefettura.