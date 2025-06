Reggio Calabria. Troppe irregolarità: Nil chiudono lido balneare

Un’ispezione effettuata in uno stabilimento balneare del lungomare di Reggio Calabria, ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’amministratore della struttura, a cui sono state contestate delle gravi violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai colleghi della Stazione di Reggio Principale, hanno accertato delle carenze strutturali e organizzative tali da esporre i dipendenti a dei rischi concreti per la loro salute e incolumità.

Nel corso del controllo sono stati identificati cinque lavoratori, tutti assunti regolarmente, ma l'ispezione ha comunque fatto emergere due violazioni penali per le quali è stata immediatamente impartita una prescrizione obbligatoria, come previsto dalla legge, e sono state elevate sanzioni per oltre 4 mila euro, oltre ad una violazione amministrativa, che ha fatto scattare un’altra multa da 3 mila euro.

Per le irregolarità i Carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, che resterà in vigore fino alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza e al rispetto degli adempimenti prescritti dagli ispettori del lavoro.