Tragedia in mare nel cosentino, pescatore muore dopo un malore improvviso

Tragedia in mare nell'alto Jonio cosentino, dove un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, sarebbe morto durante una battuta di pesca. A quanto appreso fin ora, si tratta di un pescatore di Schiavonea, partito come ogni mattina dal porto di Corigliano-Rossano per svolgere il suo lavoro.

Improvvisamente, mentre si trova al largo di Amendolara, a circa 25 chilometri dalla costa, avrebbe accusato un forte malore che lo avrebbe fatto crollare a terra. Immediata la richiesta di aiuto e tempestivo l'arrivo della Guardia Costiera, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo dopo diversi tentativi di riabilitazione.

Al momento le operazioni di rientro del peschereccio sono ancora in corso, e sul porto di Corigliano-Rossano si trova il medico legale incaricato di eseguire i primi accertamenti sul corpo della vittima. Dell'episodio è stata informata la Procura, che potrebbe disporre l'autopsia.