Pizzicato ad appiccare incendio al margine della Statale 106: denunciato

È stato colto in flagranza di reato mentre appiccava un incendio ai margini della Statale 106, in un tratto ricadente nel cosentino, e fermato poco dopo dagli agenti di pubblica sicurezza della Polizia, impegnati in questi giorni anche in controlli e monitoraggi ambientali al fine di prevenire gli incendi lungo le arterie stradali.

L'episodio si è verificato in località Villapiana di Trebisacce, dove gli agenti hanno notato la colonna di fumo dell'incendio e si sono fermati per regolarmente il transito degli automobilisti. Tuttavia, proprio dalla vegetazione sottostante, vedevano allontanarsi un uomo, subito raggiunto e fermato.

Questo è stato subito perquisito e trovato in possesso di un oggetto atto ad offendere, di cui non riusciva a giustificare il possesso. Motivo per cui è stato denunciato a piede libero per tentato incendio e porto di oggetti atti ad offndere. Il rogo è stato rapidamente domato prima che potesse propagarsi alla vegetazione, estendendosi fino ad abitazioni private e ad una vicina area di rifornimento.