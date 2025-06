Cutro: in piena notte tenta di scassinare il Postamat, pizzicato

Armato di un mattone, una chiave e un coltello stava tentando di scassinare un Atm delle Poste di Cutro. Ad accorgersi della presenza di qualcuno all’interno della struttura che viene temporaneamente usata come ufficio, poiché in quella permanente sono in corso dei lavori, sono stati nella notte scorsa alcuni residenti che hanno subito chiamato il 112.

La fuga in bagno

Sul posto, si sono così precipitati i carabinieri della Stazione locale che hanno subito notato un soggetto e che alla vista della pattuglia si è chiuso in bagno, per tentare farla franca: un tentativo inutile perché è stato bloccato.

Un sopralluogo e le verifiche svolte dai militari hanno poi consentito di accertare che effettivamente aveva tentato di scassinare la il Postamat con degli attrezzi trovati in suo possesso.

L'arresto per tentato furto

L’uomo, un 37enne originario di San Giuseppe Vesuviano e residente a Napoli, con precedenti di polizia, è stato portato in caserma e arrestato per tentato furto aggravato, come concordato con il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, in attesa dell’udienza direttissima prevista per la giornata di domani.