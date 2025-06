A San Demetrio Corone un tributo a Sandro Castellana

Un evento per onorare una figura che ha saputo lasciare un’impronta profonda nel mondo lionistico e umano. Sabato 21 giugno 2025, alle ore 18.30, presso l’Accademia del Gusto di San Demetrio Corone, il Lions Club Arbëria promuove un incontro commemorativo dal titolo "Sandro Castellana – L’uomo e il Lions". L'iniziativa nasce dalla volontà del club – uno "speciality club" impegnato nella promozione della cultura e delle tradizioni arbëreshe – di ricordare un uomo che di queste radici si era sinceramente incuriosito e affezionato. Sandro Castellana, ingegnere, professionista di alto profilo nel settore dell’automazione industriale, è stato protagonista di una lunga e articolata carriera nel Lions Clubs International, ricoprendo ruoli di primo piano sia in Italia che all’estero. Il suo legame con il mondo Arbëreshe non era solo affettivo: vi trovava un senso autentico di appartenenza e cultura condivisa.

Il Lions Club Arbëria – guidato da Giuseppe Amoroso – vuole quindi celebrare la sua figura e il valore del servizio inteso come azione concreta, semplice e coerente. Durante l’evento prenderanno parte numerose autorità lionistiche e civili. Interverranno con un saluto Ernesto Madeo, sindaco di San Demetrio Corone, Filomena Ferrari (presidente Zona XX), Giovanna Gamba (presidente IX Circoscrizione) e Pino Naim, governatore eletto del Distretto 108YA. Il coordinamento e le conclusioni saranno affidate al governatore in carica, Tommaso Di Napoli. Saranno presenti anche Giuseppe Franco, Assistente del Governatore Maria Pia Porcino e del Governatore incoming Dino De Marco e Pasquale Catalano, Formatore facilitatore del Governatore Maria Pia Porcino e Assistente del Governatore incoming Dino De Marco –Distretto Rotary 2102-.

Di particolare rilievo le testimonianze che arricchiranno l'incontro. Tra queste quella di Anna Minguzzi, moglie di Sandro Castellana, che prenderà parte all’evento come Lions e come voce narrante di ciò che ha rappresentato l'Uomo Sandro Castellana; Elena Appiani, ex Direttrice Internazionale e oggi Area Leader del GAT per l’Europa. Definita "cuore, testa e mano" per la sua capacità di unire passione, progettualità e concretezza, Appiani porterà uno sguardo autentico sul significato del servizio lionistico vissuto con coerenza e responsabilità. Accanto a lei, si alterneranno altri esponenti del panorama nazionale e internazionale: Rodolfo Trotta, Leonardo Potenza (Presidente del Consiglio dei Governatori) con un video messaggio, e Patti Hill, Presidente Internazionale della LCIF, anch’essa in collegamento.

Originario di Catania, residente a Padova, Castellana è stato Governatore nel 2008/2009, Area Leader GLT, Group Leader nella formazione dei Governatori, Direttore Internazionale dal 2017 al 2019, Segretario Generale del Comitato Esecutivo LCIF per tre anni. Ha rappresentato Lions International presso IFAD (ONU) e ha preso parte a 14 Forum Europei, 11 Convention e 7 Conferenze del Mediterraneo. Tra i suoi numerosi incarichi internazionali più recenti: membro del Comitato Strategico del nuovo piano Lions, del team europeo LTE, e advisor per il Distretto macedone. Tanti anche i riconoscimenti ricevuti, tra cui 10 Medaglie Presidenziali e la prestigiosa onorificenza Good Will Ambassador. Durante la serata è prevista anche una raccolta fondi in favore della Fondazione Lions Clubs International, segno tangibile del proseguimento del servizio che Sandro Castellana ha sempre sostenuto.