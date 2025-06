Aghia Sophia Fest perde il controllo: due giorni full a Cosenza Vecchia

Venerdì 27 e sabato 28 giugno, nella splendida cornice naturalistica dell’Area 3 dei Bocs Art di Cosenza Vecchia, lungo le sponde del Crati, si terrà la quinta edizione di Aghia Sophia Fest. Un festival multidisciplinare che si propone di far dialogare virtuosamente tra loro diverse forme di espressione artistica, valorizzando luoghi abitualmente poco conosciuti e frequentati.

Il tema che gli organizzatori hanno scelto per questa nuova edizione è la “perdita del controllo”, intesa tanto come sottrazione al violento potere costituito quanto come libera e creativa espressione di sé.

Gli eventi di venerdì

Una “perdita del controllo” che ritroveremo, venerdì 27 giugno, nella poesia musicata del compianto Salvatore “Uccello” Iaccino, grazie all’impegno di Silvio Stellato e Giuseppe Bottino, nelle letture liberatorie proposte dalla Libreria Juna, nel talk con Dario Alì e Maria Cristina Caruso attorno al pericoloso concetto di “contronatura” e, ancora, nella stand-up comedy, in salsa queer, di Simonetta Musitano, per terminare, in prima serata, con momenti artistici e musicali dedicati esplicitamente alla figura del maestro Franco Battiato.

Dal progetto audiovisivo “Radio Varsavia”, frutto dell’estro di Fabio Nirta coadiuvato da Rino Caccamo, a “Come un cammello in una grondaia”, un music show rutilante dove diversi artisti (solisti e band) reinterpreteranno i pezzi del maestro secondo la loro sensibilità, con la goliardica conduzione del duo Bonzo&Belmonte.

Tra gli artisti che si esibiranno, Federico Cimini, Cassidy, Al the Coordinator, Anafem, Reevocati, Laripa, Ernesto Orrico & Massimo Garritano, Altea, Bassoprofilo e Plastic Farm Animals.

La lunga giornata si chiuderà con un’emozionante osservazione delle stelle, poeticamente dedicata al compianto Franco Piperno, e guidata da Angelo Mendicelli.

Gli eventi di sabato

Il giorno dopo, ci si ritufferà nella “perdita del controllo” con il labirinto ludico di Crescimondo, con il talk in compagnia del collettivo Ippolita e di Marco Philopat di Agenzia X, dedicato alle sottoculture e all’”hacking del sé”, per passare allo show inedito della scrittrice e podcaster Dueditanelcuore e catapultarci nella danzereccia e frenetica serata musicale in compagnia di Bassoprofilo e di Auroro Borealo, per un live esplosivo e in esclusiva per il Sud Italia. Si chiude, sempre in musica, con le note suonate da Discoduedita.

Inoltre, per tutta la durata del festival, si potrà godere di una mostra dedicata all’arte di David Lynch e una all’inestimabile lavoro di Franco Basaglia. In più, area food, area drink, area relax immersi nel verde, a due passi dal fiume.

E, come se non bastasse, una mostra fotografica inedita, a cura di Giacomo Greco, dedicata alla vita di Salvatore “Uccello” Iaccino e un murale, sempre a lui ispirato, opera dell’artista Pietro Barone, che sarà realizzato live, nei giorni stessi del festival.