Cirò Marina, oltre 100 mila euro di tributi non versati: raffica di controlli

L'area costiera e demaniale di Cirò Marina è stata passata al setaccio dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che nei giorni scorsi ha concluso una vera e propria raffica di controlli assieme ai militari della Guardia di Finanza ed al personale tecnico dello stesso Comune.

L'obiettivo era infatti la verifica dell'utilizzo di suolo demaniale ed il conseguemtne assolvimento dei tributi locali.

Scoperte tutta una serie di attività non autorizzate ma anche alcune che avevano portato a termine degli ampliamenti non autorizzati su opere in concessione, per le quali sono state elevate sanzioni per oltre 5 mila euro.

Ben più grave però la situazione su fronte dei tributi locali: il Comune di Cirò Marina infatti ha constatato ammanchi per oltre 80 mila euro tra versamento di Imu e Tari, assieme ad un altro di oltre 25 mila euro sui canoni concessori. Una cifra dunque superiore ai 100 mila euro indebitamente sottratta ell'erario.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con le fiamme gialle impegnate a garantire il rispetto delle normative vigenti ma anche la salvaguardia del paesaggio ed il corretto versamento dei tributi. Ulteriori accertamenti sono già in fase di approfondimento.