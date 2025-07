Ospedale Lamezia, Anaao: “che fine farà il reparto di Urologia?”

Quali sono le sorti del reparto di Urologia dell’ospedale di Lamezia Terme?” Se lo domanda Linda Cirifalco, Segretario dell’Anaao Assomed Aziendale, il sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani, che per questo ha scritto direttamente al sindaco della Città della Piana, Mario Murone, nelle sue funzioni di autorità sanitaria cittadina.

“La Uoc di Urologia - rileva Cirifalco - è sempre stata un fiore all’occhiello del nostro ospedale. Da oltre 8 anni è senza un primario. Bandito il concorso per primariato ad agosto 2022 e mai espletato. Nessuna nuova assunzione dal 2018. Non è stato neppure mai chiesto un aiuto ai medici cubani, giunti, per sollevare il personale medico in altri reparti. Il personale in servizio, solo parzialmente idoneo ai turni di lavoro, è incapace a sostenere oltremodo le reperibilità ed il lavoro ordinario”.

Da qui la richiesta dell’Anaao di interrogare la Regione sul destino del reparto, affinché siano date delle “giuste risposte” ai cittadini così come agli stessi lavoratori.