Grave incidente sulla statale 106: tre feriti, uno è grave

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina sono intervenuti intorno 13 di oggi sulla Statale 106, nel territorio del comune di Cropani, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan.

Ad avere la peggio il conducente della Fiat: estratto dalle lamiere contorte del mezzo il malcapitato è rimasto ferito in modo grave e una volta affidato al personale sanitario del Suem118 è stato immediatamente trasferito in ospedale con una eliambulanza.

A bordo della Volkswagen si trovavano due persone, il conducente e un passeggero, entrambe rimaste ferite ed anche loro portate in ospedale ma in ambulanza.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area interessata e i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, il transito sulla Statale è stato temporaneamente interdetto in entrambi i sensi di marcia. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità.