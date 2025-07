Sei auto e una moto in fiamme nella notte, si segue la pista dolosa

Sembrerebbe di natura dolosa l’incendio che nel cuore della notte scorsa ha colpito sei auto ed una moto che erano regolarmente parcheggiate in via I Maggio, a Lamezia Terme.

Sul posto, intorno alle 3 e 30, si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, che ha trovato le vetture avvolte dal fuoco, tre delle quali andate completamente distrutte.

Il rogo ha coinvolto anche una palma e alcune suppellettili da giardino ma non ha fortunatamente danneggiato la palazzina difronte e né causato alcun ferito.

I pompieri hanno estinto completamente l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture o veicoli presenti nella zona.

Presente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza: sono ovviamente in corso le indagini per stabilire le cause esatte dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se – come anticipavamo - quella dolosa è la più accreditata.