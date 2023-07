Incendiò l’auto di un avvocato lametino, incastrato dalla videosorveglianza

Si son spalancate le porte della casa circondariale di Catanzaro Siano per 45enne lametino, G.M. le sue iniziali, è finito in manette perché ritenuto essere colui che alla fine dell’anno scorso abbia dato fuoco all’auto di un noto avvocato della città della Piana.

La sera del 3 novembre scorso, difatti, in via Trento, all’altezza del civico numero 15, le fiamme avvolsero e distrussero la Seat Cupra di proprietà del legale Salvatore Cerra (QUI).



Dopo il fatto - diretti dalla Procura della Repubblica locale - iniziarono ad indagare i carabinieri del Nor che grazie alle immagini immortalate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino riuscirono ad immortalare le fasi in cui il presunto incendiario, a bordo di un monopattino, e dopo aver effettuato un sopralluogo dell’area, si sarebbe avvicinato alla macchina, avrebbe posizionato qualcosa nel pneumatico anteriore destro, per poi appiccare il fuoco e darsi alla fuga per le vie circostanti.

Le fiamme avevano anche danneggiato parzialmente un’altra auto, una Renault Clio, che era parcheggiata nelle immediate vicinanze e la saracinesca di un negozio.