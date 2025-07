SoundTracks Tour: viaggio musicale nel cinema firmato dal crotonese Borrelli

Gianluigi Borrelli

È il crotonese Gianluigi Borrelli, direttore d’orchestra di rilievo nel panorama musicale italiano e internazionale, a firmare - insieme a Emanuele Rigamonti - le orchestrazioni di SoundTracks Tour 25, il nuovo progetto dell’associazione Artéria di Matera, che porta in scena un’affascinante selezione di brani ispirati al mondo del cinema e della musica contemporanea.

Il Quartetto Ciak

Il progetto vede protagonista il Quartetto Ciak, formazione d’eccellenza composta da Loredana Paolicelli, pianista e compositrice con all’attivo numerose collaborazioni prestigiose e incisioni discografiche; Valeria Vecerina, violinista di formazione classica, apprezzata per la sua versatilità stilistica; Sara Fazio, violista attiva in ambito cameristico e sinfonico in tutta Europa; Emanuele Rigamonti, violoncellista, arrangiatore e compositore, che ha ideato il progetto insieme a Artéria.

Un repertorio originale

SoundTracks Tour propone un repertorio originale che intreccia le musiche di Danny Elfman, Fabio Capogrosso, Loredana Paolicelli, Giacomo Gozzini, Piero Piccioni, Luca D’Alberto, Giovanni Sollima, Francesco Cerrato e Andrea Farri, regalando al pubblico un’esperienza sonora intensa e coinvolgente, a cavallo tra cinema e suggestione emotiva.

Le tappe del Tour 25

Queste le tappe. 10 luglio a Como, Fondazione Cardinal Ferrari (Rassegna “Sempreverdi”), 12 luglio a Gavi (AL), Chiostro del Convento (Settimane Musicali Internazionali), 1 agosto a Rionero (PZ), Visioni Urbane, 2 agosto a Bari, Direzione Regionale Beni Culturali (Festival Assud), 9 agosto a Santa Maria Di Leuca (LE), Faro (Festival di Capo di Leuca).