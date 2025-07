Turismo è Lavoro: Filcams Cgil rilancia la campagna per i diritti degli stagionali

La Filcams Cgil Calabria è in piena attività con la campagna nazionale “Turismo è Lavoro”, un’iniziativa che mette al centro i diritti, la dignità e la sicurezza di chi lavora nel settore turistico, uno dei pilastri dell’economia regionale.

"In queste settimane, la nostra organizzazione sindacale sta portando avanti una serie di iniziative sul territorio calabrese, percorrendo i circa 800 km di costa da Sud a Nord, da Jonio a Tirreno per portare i nostri volantini e gadget informativi tra lavoratori del turismo e vacanzieri. Un viaggio che finora ha toccato le punte tra Melito Porto Salvo, Saline Joniche e Brancaleone, in un viaggio strutturato tra i villaggi turistici e le strutture ricettive e che sta continuando in questi giorni a Scalea, Praia a Mare, Diamante e San Nicola Arcella" commenta la sigla.

"Siamo in attesa di ospitare le ultime due tappe del Ciclotour 2025, partito dal Piemonte con tre delegati della Filcams che in bicicletta stanno percorrendo lo Stivale e si uniranno alla squadra calabrese pronta a fare da staffetta per i due eventi di Paola e Tropea" sottolinea.

“Il turismo è una risorsa fondamentale per la Calabria, ma deve essere anche un volano di sviluppo sostenibile e giusto per i lavoratori – dichiara poi Giuseppe Valentino, Segretario Generale Filcams Cgil Calabria. Con ‘Turismo è Lavoro’ vogliamo portare all’attenzione di istituzioni, imprese e cittadini la necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose, legalità e trasparenza, opponendoci con forza a ogni forma di sfruttamento e illegalità”.