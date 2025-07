Unarma Calabria incontra il Generale Sciuto e tutto lo Stato Maggiore

Nella mattinata odierna, una delegazione del sindacato Unarma, composta da una buona parte della struttura regionale e provinciale calabrese, è stata ricevuta presso il Comando Legione Carabinieri Calabria dal Generale di Brigata Riccardo Sciuto, alla presenza dell’intero Stato Maggiore, tra cui il Vicecomandante Colonnello Gianluca Valerio e il Capo di Stato Maggiore Colonnello Massimo Rosati.

A guidare la delegazione è stato il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio, affiancato dal Segretario Regionale Vincenzo Spanò. Hanno preso parte all’incontro anche i Segretari Provinciali Stefano Sassi (Reggio Calabria), Franco Lena, Leopoldo Zito e Alessandro Ferraro (Crotone), Francesco Masotina (Catanzaro), Massimo Cossù (Vibo Valentia) e Mario Cavallo (Cosenza).

"La presenza oggi di una rappresentanza così significativa della nostra struttura dimostra quanto Unarma sia ormai una realtà sindacale solida, affidabile e pienamente operativa su tutto il territorio calabrese. I Segretari Regionali hanno portato all’attenzione del Generale Sciuto e dell’intero Stato Maggiore le criticità che ci sono state riferite dai nostri iscritti in ambito regionale, con spirito costruttivo e senso di responsabilità" dichiara il Segretario Riccio.

"Sembra ieri – continua – che muovevamo i primi passi in Calabria, quasi nel silenzio generale. Nessuno avrebbe scommesso su di noi. Eravamo in pochi, animati solo da determinazione e coraggio, e oggi ci ritroviamo a rappresentare centinaia di colleghi, in ogni provincia, in ogni specialità, in ogni comando. Abbiamo costruito tutto dal nulla, senza appoggi, senza scorciatoie, solo con la forza della trasparenza, della presenza e della credibilità".

"Quello che abbiamo raggiunto in così poco tempo è straordinario, ma non ci basta. Continueremo a crescere perché la fiducia che i colleghi ci stanno dimostrando è la nostra vera forza. Unarma in Calabria è una certezza" sottolinea inoltre.

Il Generale Sciuto, affiancato dal Colonnello Valerio e dal Colonnello Rosati, ha ascoltato con attenzione e disponibilità tutte le istanze presentate, dimostrando sensibilità istituzionale e apertura al confronto.

"Non siamo un sindacato da palcoscenico, ma una struttura fatta di uomini veri, sul campo, pronti ad ascoltare e intervenire. Saremo presenti ovunque ci sia un carabiniere che ha bisogno di essere tutelato, sostenuto e rappresentato" conclude Riccio.