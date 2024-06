Unarma in piazza a Roma incontra il Ministero della difesa

"Per la prima volta nella storia il Sindacato dei Carabinieri Unarma è in piazza, innanzi il Ministero della Difesa, per una mobilitazione organizzata dalla nostra Segreteria Nazionale per lottare con determinazione per garantire i diritti e la dignità di tutti i colleghi."

Lo dice Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, avendo preso parte, con una folta delegazione calabrese composta dai Segretari Francesco B. Masotina, Giuseppe Mazza e Gionatan Turriziani,oltre a vari iscritti alla manifestazione romana.

"Era doveroso da parte nostra - continua - sostenere con fervore a questa manifestazione di piazza dove, nel corso della quale, il nostro Segretario Generale Antonio Nicolosi è stato ricevuto dal Ministro della Difesa per iniziare un percorso di costruttiva collaborazione affinché i diritti sindacali nella nostra categoria siano sempre più un riconoscimento fino a pochi anni fa tenuti compressi".

"Oggi - conclude il Segretario calabrese di Unarma - con questa apertura si accellera l'iter di una completa sindacalizzazione dell'Arma dei Carabinieri che vedrà un'ulteriore importante tappa, verosimilmente il prossimo mese di luglio, con l'incontro con la Presidente del Consiglio dei Ministri l'onorevole Giorgia Meloni."