A Roma giornata sugli incendi boschivi. Da Crotone l’ispettore Luzzaro e Caposquadra Lavigna

Si è svolta il 18 giugno scorso a Roma, presso la Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco, sita a Montelibretti, una giornata tecnica di approfondimento sugli incendi boschivi in considerazione della stagione calda già iniziata.

A presenziare la giornata formativa Dos (Direttori Operazioni di Spegnimento), i funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e rappresentati di Protezione Civile arrivati da tutta Italia.

In presenza del comandante di Montelibretti e del Direttore Regionale Lazio, sono state affrontate tematiche inerenti l'antincendio Boschivo (A.I.B.), la sicurezza nelle operazioni di spegnimento, inquadramento climatologico e vegetazionale, cambiamento climatico, indicatori di siccità ed altro.

Inoltre, proficuo è stato lo scambio di opinioni e metodologie su come affrontare al meglio gli incendi boschivi discutendone con i piloti di Elicotteri e Canadair, che in questo periodo sono dislocati in più zone della nostra nazione assicurando un più veloce ed efficace intervento di spegnimento, coadiuvati dalle squadre di terra e da personale altamente preparato, i Dos formati presso il Polo Didattico di Lamezia Terme nel corso degli ultimi anni.

Da Crotone due le figure professionali presenti l’Ispettore antincendio Pasquale Luzzaro ed il Capo Squadra Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento), Francesco Lavigna.