Dl Infrastrutture. Approvato emendamento Cannizzaro su Porto Gioia tauro

“In queste ore le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati, nel corso dell’esame del DL Infrastrutture, hanno approvato un emendamento da me presentato e a mia prima firma che segna una svolta importante per il lavoro nel Porto di Gioia Tauro. Grazie a questa norma (che entrerà in vigore a seguito dei passaggi in Aula alla Camera dei Deputati prima e al Senato poi, entro i prossimi 10 giorni) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà infatti autorizzare la definitiva trasformazione della Gioia Tauro Port Agency Srl in una vera e propria impresa portuale, superando l'ultimo ostacolo dovuto alla scadenza dell’Agenzia fissata per legge al 31 dicembre 2026”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, deputato reggino, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Segretario regionale del Partito.

“Avevamo già da mesi avviato interlocuzioni, individuando il miglior percorso possibile, lavorando a stretto contatto con il Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ed il management del Porto. Si tratta di un passo fondamentale in una realtà, quella appunto del più importante porto di Calabria, che è in una fase di costante espansione dei volumi di traffico generali. Proprio per questo, in sinergia e totale sintonia con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, abbiamo lavorato per agevolare l’operatività della nuova società di somministrazione lavoro, che consentirà ai terminalisti di fronteggiare i picchi dei volumi di traffico in maniera flessibile utilizzando personale qualificato, professionisti già formati e impegnati all'interno del porto gioiese da anni. Ancora una volta, dunque, si è trattato di un gioco di squadra: Territorio-Regione-Parlamento” ha poi aggiunto il parlamentare azzurro.

“I costi di questa trasformazione – ha concluso l'onorevole Cannizzaro - graveranno esclusivamente sull'Autorità di Sistema e sulle imprese che utilizzeranno i portuali stabilizzati, con l’obiettivo di garantire crescita e funzionalità al Porto di Gioia Tauro, fondamentale snodo per l’economia e la logistica non solo della provincia di Reggio e della Calabria, ma di tutto il Sud Italia”