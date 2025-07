L’associazione Incontriamoci Sempre visita l’azienda Callipo

Una mattinata intensa e ricca di emozioni quella trascorsa ieri, 11 luglio 2025, presso l'azienda Callipo, dalla folta delegazione organizzata dall'associazione Incontriamoci Sempre. La trasformazione e la lavorazione del tonno che avviene allo stabilimento in località Maierato è un gioiello di livello internazionale, un capolavoro che la Calabria deve andar fiera, un'immagine bellissima di questa Calabria che ha tantissimi margini di miglioramento e crescita, grazie ad Imprenditori seri e lungimiranti come Pippo Callipo e la sua famiglia, che continua con grandi successi un viaggio imprenditoriale da ben cinque generazioni.

Tante professionalità e maestranze di altissimo livello abbiamo incontrato ieri in uno stabilimento dotate delle più alte tecnologie per la trasformazione del pregiato tonno, ma oltre queste caratteristiche che fanno di questa azienda un marchio importante del Made in Italy, l'altra cosa che abbiamo riscontrato nella visita: il grande sentimento del rapporto umano all'interno dell'azienda.

Oltre la visita presso il ciclo produttivo, molto significativa è stata la presenza di Pippo Callipo che ha assistito con entusiasmo l'esibizione del brano Cioparella, dedicato a tutte le donne da parte del noto arista Mimmo Cavallaro, che ha sua volta ha ricevuto un'autentica ovazione della sua performance , un entusiasmo alle stelle di tutti i dipendenti , anche l'esibizione dell'artista Tury Rugolo ha creato entusiasmo con accenni di ballo da parte delle maestranze .

Successivamente la delegazione composta dal presidente dei pasticceri reggini dell'Apar, Antonello Fragomeni, il primario di terapia intensiva del Gom Nuccio Macheda, il direttore di radiologia Pietro Arciello, il gioelliere Sebino Bellini, il segretario Apar Paolo Macheda, la maestà pasticciere Katia Romeo, Graziano Tomarchio production Tv, gli artisti Mimmo Cavallaro, Tury Rugolo e Pino Strati, si è spostata in una sala di rappresentanza ed ha donato al Callipo un pregiatissimo orologio da tasca fabbricato nella stessa data di nascita dell'azienda, ed una piccola cisterna di 10 litri che si usava per il deposito del petrolio, quando ancora non c'era la copertura elettrica nella stazione di Tropea nel 1894.

Poi il rituale delle torte alla frutta preparate nella mattinata,prima della partenza da Reggio, dal decano dei pasticceri reggini, Giovanni Logiudice. Un'esperienza fantastica quella vissuta ieri dalla delegazione di Incontriamoci Sempre.