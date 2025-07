La Città Metropolitana sostiene il festival internazionale di arte di strada a Gerace

Nell’ultima seduta del Consiglio Metropolitano, è stata approvata l'istituzionalizzazione ufficiale del Festival Internazionale di Arte di Strada “Il borgo incantato” ed in occasione della 25ª edizione, è stato anche approvato un importante finanziamento, riconoscendo così ancora di più l'evento come una manifestazione di rilevanza internazionale che trasforma Gerace in un palcoscenico d’eccellenza per artisti e pubblico da tutto il mondo.

Il Consigliere Metropolitano e Sindaco del borgo, Rudi Lizzi, ha espresso soddisfazione per la decisione, ringraziando il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, e sottolineando come l’evento rappresenti "un modello di promozione culturale capace di valorizzare l’intero territorio metropolitano".

"Quello della Città Metropolitana – ha continuato – non è un semplice sostegno economico, ma il riconoscimento di un lavoro venticinquennale che ha fatto della cultura uno strumento di sviluppo e coesione sociale. Per un Comune come Gerace, questo significa garantire qualità, sicurezza e una visibilità che supera i confini regionali, portando il nome della Calabria nel panorama artistico internazionale".

"Questa intesa – ha concluso il primo cittadino – dimostra che la cultura è una politica prioritaria per la nostra amministrazione. Un investimento che genera sviluppo sostenibile, occupazione e orgoglio identitario, e che può essere esteso ad altre realtà del territorio. Gerace, con il suo Borgo Incantato, è la prova che dai centri d'eccellenza del nostro territorio può nascere un’offerta culturale di respiro internazionale".