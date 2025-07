Furti d’acqua: allaccio abusivo a Cotronei, una denuncia

I Carabinieri della Stazione di Caccuri, insieme al personale tecnico del Comune, hanno eseguito un servizio mirato a contrastare gli allacci abusivi alle reti idriche pubbliche e dunque i furti d’acqua.

Durante i controlli presso un’abitazione della frazione Santa Rania, è stata così riscontrata la presenza di un contatore ma l’utenza è risultata non regolarmente attivata, configurando quindi un utilizzo illecito della risorsa.

Ne è quindi seguito il sequestro penale dello stesso contatore e l’immediata interruzione dell’erogazione dell’acqua mentre il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Il piano di controlli

L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio e costante piano di controlli predisposti dall’Arma in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, diretta Domenico Guarascio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere in maniera efficace ogni forma di prelievo illecito di acqua, fenomeno che assume una particolare gravità in ragione delle criticità idriche che interessano il territorio, soprattutto durante l’estate.