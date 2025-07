Isca sullo Ionio: XVII edizione de L’Albero di Canto

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “L’Albero di Canto”, giunto alla sua XVII edizione, in programma venerdì 1 e sabato 2 agosto in Piazza Rag. Saverio Pietro Gidaro a Isca sullo Ionio.

Promosso dal Comune di Isca sullo Ionio in collaborazione con la Pro Loco Sanagasi di Isca e Sud Studio Digital Sound di Angelo Sposato, partner logistico e artistico, il Festival è una manifestazione che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali calabresi, valorizzando il patrimonio identitario, la musica popolare e l’artigianato locale, in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. A renderlo noto i promotori della manifestazione.

"Due serate - continua la nota - all’insegna della cultura e della tradizione, un programma che prevede spettacoli itineranti, musica dal vivo e animazioni artistiche che trasformeranno il borgo in un grande palcoscenico all’aperto.

Venerdì 1 agosto, dalle ore 19, lo spettacolo itinerante con le iconiche figure della tradizione popolare dei Giganti di Arzona, daranno il via all’evento. Continueranno ad animare le vie del paese i Tarantella No Stop, con danze e musica itinerante.

Artisti di strada si esibiranno in spettacoli di teatro, giocoleria e clownerie per tutte le età. Alle 21.30 uno splendido panorama farà da scenario naturale allo spettacolo musicale di Alessandro Santacaterina, uno dei principali esponenti e virtuosi della chitarra battente a cinque ordini, che unisce sonorità moderne a ritmi mediterranei.

Sabato 2 agosto, Tarantella No Stop e Artisti di strada, accoglieranno i visitatori dalle 19 in poi e li accompagneranno per le vie del borgo con spettacoli e musica itinerante. Alle ore 21.30 i Nauplia regaleranno al pubblico un omaggio alla musica partenopea, rivisitata in chiave jazz con contaminazioni dal chiaro sapore world music. A seguire sul palco di Piazza Gidaro, lo spettacolo di Francesco Giannini, cantautore calabrese dalla forte impronta identitaria, capace di mescolare sonorità tradizionali con influenze moderne.

Durante entrambe le giornate sarà presente il mercato creativo a cura dell’associazione OPS L’Arte in Corso, con la partecipazione di artigiani e hobbisti, e numerosi stand gastronomici con piatti tipici della tradizione calabrese, prodotti a km zero e specialità del territorio.

“L’Albero di Canto” non è dunque solo una festa, ma un progetto culturale che mette al centro la comunità, la memoria e la creatività. Un’occasione per riscoprire il valore delle radici e trasformarle in energia viva per il territorio.

Il festival si svolgerà nel borgo di Isca sullo Ionio, con eventi sparsi nei punti più suggestivi del paese e saranno disponibili servizi di navetta gratuiti dai principali parcheggi al centro storico".