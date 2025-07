Cosenza Calcio: il 25 luglio l’annuncio dei gironi di Serie C

La scorsa stagione di Serie B è stata, per il Cosenza Calcio, un vero disastro. Quattro punti di penalizzazione e una società ballerina, non hanno, di certo, aiutato la squadra a trovare la quadra giusta per mantenere, dopo sette anni, almeno la categoria. Un valzer di allenatori, giocatori poco motivati, punti persi più per sfortuna che per demerito e il danno è arrivato. Il Cosenza, infatti, è partito ultimo (con la penalizzazione) e ha finito ultimo, con poche chance di poter ribaltare la situazione e tutte quelle avute sono state, effettivamente, sfruttate male.

Dopo la conferma della penalizzazione, comunque, la squadra calabra è sembrata fin da subito l’agnello sacrificale di una serie come la B che è difficile, confusionaria e sempre in bilico tra retrocessione e playoff. Possibile, infatti, che una squadra possa vincere due partite e trovarsi a un passo dalla Serie A e perderne altrettante ricadendo nell’incubo retrocessione.

Questo succede perché c’è un livellamento tra squadre di alta classifica e quelle di bassa che permette sempre di essere incerti sul risultato finale. Insomma, la retrocessione è arrivata, la società attuale continua a comportarsi in maniera ambigua sull’eventuale cessione della squadra e i tifosi stanno a guardare, polemici, vista la gloriosa storia passata di un club che ha portato, in Calabria, sempre amore e tradizione (non dimentichiamo il ritorno della Festa di S. Maria della Sanità e dei Santi Medici , appuntamento storico nel quartiere di Portapiana).

Quale sarà il prossimo futuro del Cosenza?

Il futuro del Cosenza appare più che mai incerto. Se il Presidente Eugenio Guarascio dovesse restare a capo della società calcistica attuale, dovrebbe dare garanzie per un investimento solido, concreto, che permetta alla città e ai tifosi di potersi rilassare un attimo, senza immaginare cessioni o fallimenti societari nel breve periodo. Per quanto riguarda i giocatori, al momento sembra che si stia vendendo (in alcuni casi svendendo) quasi tutto il parco giocatori dell’anno scorso. Alcuni sono stati già venduti, altri sono in trattativa e il ritiro a Lorica appena iniziato sembra quasi una vetrina di un catalogo per acquisti.

Quali giocatori resteranno? Quali saranno invece i nuovi acquisti? Tutto sembra andare un po’ a rilento e la composizione dei gironi la prossima settimana e il calendario previsto per il 28 luglio, sembrano alle porte, troppo alle porte per la situazione attuale. Alcune conferme, però, lasciano ben sperare. Antonio Fischetti, il preparatore dei portieri, è stato confermato anche per il prossimo anno e, nonostante l’addio di Alessandro Micai, si pensa che il reparto (che comunque non ha fatto male) possa avere una sua continuità e possa essere una buona base di partenza.