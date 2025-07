All’ Acquapark Odissea 2000, anche il laboratorio della pasta fatta in casa

Esperenziale, nell’accezione più autentica del termine. Chi lo ha detto che all’Acquapark Odissea 2000 ci si diverte solo tra scivoli mozzafiato, tintarella e fiumi lenti? Può capitare di essere chiamati ad indossare il grembiule e a cimentarsi nella preparazione della pasta fatta in casa, che, di certo, non è cosa di tutti i giorni; almeno non in costume da bagno e con vista su Kamikaze e Titano Roller.

CON LAURA BARBIERI SPECIALE LABORATORIO DEI PIÙ PICCOLI

Olympus - il pranzo degli dei nei giorni scorsi si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di pasta fatta in casa ed i protagonisti sono stati i piccoli ospiti dell’Acquapark che guidati dall’agrichef Laura Barbieri, ha portato anche nel Parco acquatico ispirato ai miti leggendari dell’antica Grecia, il format apprezzato soprattutto dai turisti stranieri ospiti dell’Hotel – Ristorante della Famiglia Barbieri di Altomonte.

BIMBI ALLE PRESE CON MACCARRUNNI E RASCATIEDDI

Farina e acqua, mattarello, rigagnocchi e spiedino a simulare il ferretto che si usa per fare i tradizionali maccarruni ed i rascatieddi. I piccoli aspiranti chef si sono divertiti a dare forma alla pasta fresca e a fine giornata hanno ricevuto anche l’attestato di partecipazione alla speciale master class.

MAMMAMI DI PETIT FA SCATENARE ODISSEA 2000

Dopo Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, tra gli allievi del talent Amici di Maria de Filippi più seguiti di sempre, che ha fatto ballare dalla Nave di Ulisse la speciale platea dell’Atena Gioc’Onda con il suo tormentone MAMMAMÌ, ora c’è attesa per gli altri ospiti che impreziosiranno la 30esima stagione di Odissea 2000.

Dopo Sal Da Vinci e Luk3 in ordine sparso, sarà la volta di Serena Brancale, Trigno e Settembre che saranno accompagnati dagli speaker di Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale dell’Acquapark dei record.