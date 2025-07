Le sirene del divertimento riecheggiano su Odissea 2000: domenica c’è Petit

La 30esima estate di Odissea 2000 è sempre più un vortice di emozioni, divertimento e sorprese che si nascondono dietro ogni curva degli scivoli e nelle acque del Parco divertimenti di località Zolfara, a Corigliano Rossano.

Se siete pronti a fare un tuffo nel buio per poi Riemergere con il sole, allora non resta che segnarvi questa data: domenica 20 luglio sarà la volta di Petit, altro talento di spicco partorito dal talent Amici di Maria De Filippi. Dal palco di Atena Gioc’Onda, il sound unico dell’interprete di Vitamì e Tornerai, che mescola pop, rap e urban, con forti influenze della musica partenopea, è pronto a conquistare nuovamente il cuore del pubblico, in un'altra giornata all'insegna della musica e del relax.

Successo travolgente per Luk3

Intanto, dopo le emozioni regalate dal Sal Da Vinci, domenica scorsa (13 luglio) è stata la carica di Luk3 ad aver inondato l'AcquaPark Odissea 2000.

Tra onde di applausi e bagni di folla, l'artista ha incantato il pubblico cantando i suoi successi, firmando autografi e scattando foto con i fan entusiasti, regalando momenti indimenticabili.

L'onda continua

Ma Odissea 2000 pensa anche ai suoi ospiti più piccoli portandoli dalle acque gioiose dell’Isola di Galate, passando per Penelope House, dritti nelle cucine del Ristorante Olympus-Il Pranzo degli Dei.

Lunedì 21 luglio, infatti, la Chef Laura Barbieri guiderà Mani in Pasta! un laboratorio di cucina creativo e divertente dedicato ai bambini. La preparazione di paste fatte in casa sarà un'occasione unica per i baby ospiti del Parco per imparare divertendosi.

L'attività si svolgerà con due turni disponibili: Turno 1 alle 13:30 e Turno 2 alle 14:15. I posti sono limitati e le prenotazioni si effettuano direttamente all'ingresso del parco. Un'opportunità imperdibile per unire il gusto all'intrattenimento, sotto il segno della Famiglia Barbieri.