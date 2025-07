Nella statua in giardino nascondeva 30 chili di coca, finisce in carcere

Una perquisizione eseguita nei giorni scorsi in una ditta di Rosarno, nel reggino, ha consentito di ritrovare e sequestrare un importante quantitativo di droga e di arrestate un 42enne, trovato in possesso dello stupefacente.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro la cui attenzione, una volta sul posto, è stata attirata da una statua posizionata nel giardino adiacente all’attività.

La conferma ai sospetti

I sospetti sono stati confermati quando un attento controllo della stessa ha portato a notare un particolare meccanismo che ne consentiva l’apertura e la chiusura: all’interno della statua, poi, c’erano ben 30 chilogrammi di cocaina.

Proseguendo con le perquisizioni nelle abitazioni limitrofe e nelle loro pertinenze, è stato rinvenuto anche diverso materiale per il confezionamento e per la conservazione della sostanza, oltre a poco più di 25 mila euro in contanti, una somma che si sospetta riconducibile all’attività di spaccio.

La decisione del Pm

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale locale dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.