Gli scovano oltre tre chili e mezzo di marijuana, spedito in carcere

Gli scovano a casa oltre tre chili e mezzo di marijuana e quasi sessanta grammi di hashish. È così che per un uomo di Rosarno si sono spalancate le porte della casa circondariale di Palmi e dovrà ora rispondere dell’ipotesi ti reato di possesso di stupefacente.

Ad arrestarlo, in flagranza, sono stati gli uomini della Sezione Investigativa del Commissariato della Polizia di Gioia Tauro che sono entrati nella sua casa ed hanno eseguito una approfondita perquisizione che, inizialmente, non ha portato ad alcun risultato.

Durante l’attività, però, gli agenti si sono imbattuti in una chiave che era nel marsupio indossato dal soggetto. Volendo capire cosa aprisse, i poliziotti hanno effettuato un accurato e minuzioso controllo che gli ha consentito di capire che la stessa servisse per entrare in un secondo stabile nella disponibilità dell’indagato.

Perquisito anche questo immobile, si è così giunti a trovare la droga oltre a delle buste di plastica di solito usate per il confezionamento della stessa, ed un bilancino di precisione. Da qui le manette.