Comune di Cavoleto: approvato l’assestamento di bilancio

"Un bilancio comunale in salute, rafforzato da importanti finanziamenti destinati a sicurezza idrogeologica, cultura, progettazione e digitalizzazione. Si è riunito questa mattina, sabato 26 luglio, il Consiglio Comunale di Caloveto, che ha approvato l’assestamento generale di bilancio 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri, confermando la solidità contabile dell’Ente".

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza, precisando che "la manovra di assestamento approvata prevede un aumento in entrata e uscita di oltre 626 mila euro per l’annualità 2025, grazie a diversi finanziamenti intercettati e assegnati per progetti strategici sul territorio".

"L’approvazione del documento contabile di assestamento – continua – certifica la buona gestione delle casse dell’Ente, garantendo il pareggio economico-finanziario e confermando la capacità dell’Amministrazione di programmare interventi concreti e di intercettare fondi extrabilancio, fondamentali per la sicurezza, la cultura e lo sviluppo locale".

"Ancora una volta, l’Amministrazione Comunale coglie l’opportunità di rafforzare la propria capacità di investimento e di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso progettualità concrete. La gestione oculata delle risorse – conclude il primo cittadino – ci permette di affrontare con responsabilità e visione le sfide amministrative, confermando un bilancio sano che ci consente di guardare al futuro con fiducia".