Roccella Summer, al Teatro al Castello Francesco Renga con “Angelo-Venti”

Francesco Renga

Mentre fervono i preparativi per la nuova edizione del Roccella Summer Festival, che partirà ufficialmente il prossimo 5 agosto, ricordiamo un altro importante appuntamento proposto dalla programmazione al Teatro al Castello.

Il 22 agosto ci sarà l’imperdibile concerto di Francesco Renga che si esibirà a Roccella con una tappa del tour celebrativo dei venti anni dalla pubblicazione del brano che lo fece trionfare a Sanremo 2005, “Angelo”.

“Angelo-Venti”, questo il titolo del tour sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana: seguendo un percorso emotivo attraverso le sue canzoni che raccontano storie d’amore, di speranza e di vita quotidiana, con un repertorio che spazia dai successi del passato a brani più recenti, il pubblico di Francesco Renga avrà l’opportunità di vivere una serata che promette di essere intensa e memorabile.

Il Teatro al Castello, poi, offrirà lo sfondo perfetto per questo concerto indimenticabile, creando quell’atmosfera intima che renderà ogni nota ancora più speciale.