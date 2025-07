Occhiuto: “grandi numeri sul turismo, folta fila al Museo di Reggio Calabria”

"Sì, quella fila è vera E no, in Calabria non si era mai vista prima. Non è un caso. La fila davanti al Museo di Reggio Calabria non è solo una bella immagine: è il segno concreto di un cambiamento profondo. Un cambiamento costruito con fatica, giorno dopo giorno".

Lo scrive sui social network il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con tanto di foto del Museo di Reggio Calabria, dove si vede una lunga fila di turisti in attesa di entrare.

"Mentre altri parlavano - continua - noi lavoravamo. In silenzio, con determinazione. Perché non è stato facile. Non lo era quando nessuno ci credeva. Non lo era quando tutto sembrava sempre troppo lontano. Ma non ci siamo fermati: abbiamo investito, progettato, connesso. Abbiamo creduto".

"Grazie ai nuovi voli da tutta Italia e da mezza Europa, la Calabria è oggi raggiungibile, visibile, desiderata. E quella fila è il risultato di tutto questo. Un lavoro che non si è fermato alle promesse e che ha restituito orgoglio a un popolo che ha tanto da raccontare. La bellezza qui non è mai mancata. La differenza è che oggi, finalmente, arriva anche chi la cerca. E siamo solo all’inizio" conclude nel post il Governatore.