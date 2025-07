Domani a San Mango D’Aquino la prima serata del Premio Muricello

Debutta domani, venerdì 1 agosto a San Mango D’Aquino la tredicesima edizione del Premio Muricello. La storica rassegna, promossa dall’omonima associazione, proseguirà successivamente con altre due tappe, il 5 e 6 settembre.



Nell’ambito della prima serata, dopo gli interventi del sindaco di San Mango D’Aquino Gianmarco Cimino, del presidente dell’associazione Antonio Chieffallo e della referente del gruppo Agende Rosse Silvia Camerino, i membri della giuria del Premio letterario Ippolita Luzzo e Antonio Pagliuso presenteranno la sestina dei finalisti.

Spazio poi al cinema con Thomas Ciampa, per oltre 20 anni country manager della Warner Bros e ora Ceo della Colorado Film, che intervisterà l’attore Dino Abbrescia. Abbrescia, di origini pugliesi, ha recitato in importanti film italiani, nonché in serie tv come “Distretto di Polizia”.

Non mancherà nemmeno quest’anno lo spazio artistico con l’inaugurazione della mostra di Alessandro Testa “Verso la luce” e l’intrattenimento musicale di Francesca Salerno e Luigi Morello. A condurre la serata sarà Natascja Marrano.

Durante l’evento sarà possibile sottoscrivere una donazione all’Ambulatorio Solidale di Lamezia Terme. Impegnata da oltre sei anni nell’assistenza ai più indigenti, la struttura conta circa 80 professionisti tra medici, infermieri, oss e psicologi e ha erogato fino ad oggi più di 6500 visite a pazienti arrivati da tutta la regione, rappresentando un’ancora di salvezza per tanti.