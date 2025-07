Tis, Comune Lamezia Terme ne stabilizza 16: “frutto di percorso condiviso”

Il Comune di Lamezia Terme

Il Comune di Lamezia Terme e le organizzazioni sindacali firmatarie rendono noto che, a seguito di un intenso confronto e di una leale collaborazione, la giunta comunale ha oggi deliberato la stabilizzazione di 16 tirocinanti con apposita delibera. Le organizzazioni sindacali esprimono viva soddisfazione per l’operato dell’amministrazione comunale, che ha dimostrato impegno e attenzione concreti verso questa problematica, aprendo un confronto serio, leale e fruttuoso con le rappresentanze dei lavoratori.

Il sndaco Mario Murone e l’assessore al personale Giulia Bifano esprimono a loro volta gratitudine alle organizzazioni sindacali per la serietà e la disponibilità con cui hanno contribuito a questo importante risultato, che mette al centro il futuro dei tirocinanti e il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza. Un particolare ringraziamento è rivolto alla Regione Calabria e, in special modo, all’assessore al lavoro Giovanni Calabrese, per l’impegno profuso a favore degli enti comunali e per l’incremento del contributo regionale destinato alla stabilizzazione, elemento anch’esso determinante per il buon esito dell’operazione.