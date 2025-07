Calcio a 5. Tanta partecipazione al terzo memorial Raffaele Misuraca

Tanta partecipazione alla terza edizione del Memorial Raffaele Misuraca presso il Camping “Pitagora” sul litorale rossanese. Al torneo di calcio a 5, organizzato per ricordare il giovane Raffaele scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale sulla S.S. 106 il 18 luglio 2021, hanno preso parte 8 squadre: Oleificio Santoro, Pitagora, Prais, Falco Store, XNXX, Squaletti, FC Bonavenuta, Celestini. Al primo posto si è classifica la squadra dei Squaletti-Oleificio Santoro, secondo posto per la squadra del Pitagora, terzo posto, invece, per il Prais.

Alla cerimonia di premiazione, coordinata perfettamente da Gaetano Fazio, hanno preso parte, oltre a tanti amici e parenti di Raffaele, anche il sindaco Flavio Stasi e la consigliera comunale Liliana Zangaro. Targhe, coppe e medaglie sono state consegnate ai vincitori ed a tutti i partecipanti al torneo. In seguito, poi, c'è stato il giro-pizza e il taglio della torta.

I genitori di Raffaele, la mamma Daria e il papà Giuseppe, hanno voluto ringraziare, pubblicamente, il sindaco Flavio Stasi e la consigliera comunale Liliana Zangaro per la loro preziosa presenza, il giornalista Matteo Monte e il Reporter Antonio Le Fosse che hanno documentato l'evento, Natele Le Fosse per aver voluto organizzare il torneo in memoria di Raffaele presso la struttura sportiva del Camping Pitagora nell'area urbana di Rossano, le squadre, gli arbitri, gli amici di Raffaele e quanti hanno preso parte al Memorial.

Si è vissuto un torneo all'insegna dello sport, dell'amicizia e nel ricordo di Raffaele. Appuntamento, infine, al prossimo anno con la quarta edizione del Memorial Raffaele Misuraca. Un ragazzo solare che amava la vita e che si è fatto apprezzare da tutti per le sue straordinarie qualità umane. Lui, comunque, rimarrà sempre presente nei cuori e nei ricordi, oltre dei genitori e parenti, di quanti lo hanno conosciuto nel suo breve percorso di vita.

Raffaele era un ragazzo veramente speciale, amato da tutti. Ora Raffaele è una stella che brilla in cielo. Un giovane con tanti sogni nel cassetto che, a causa di un tragico incidente stradale sulla famigerata S.S. 106, ha perso la vita prematuramente lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglie, nei suoi tanti amici ed anche nell'intera comunità rossanese.