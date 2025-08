Movida estiva, anche Bianco sotto i riflettori: sanzioni e denunce

Un fine settimana impegnativo per i Carabinieri della Compagnia di Bianco che nelle scorse ore hanno aumentato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale di sera e di notte. L’obiettivo è quello di garantire lo svolgimento ordinato della vita delle comunità locali, in particolare nei luoghi delle movida estiva, e di assicurare un elevato livello di sicurezza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Alcol e guida

I militari si sono concentrati maggiormente nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza dovuto all’abuso di alcolici, che comporta rischi per i guidatori ma anche per tutti gli altri utenti della strada: il bilancio è di quattro denunce a piede libero alla competente Procura della Repubblica, cui si è aggiunto il ritiro della patente per i trasgressori, e l’irrogazione della sanzione accessoria dell’ammenda per un ammontare complessivo di circa 4 mila euro.

Cinture e casco

Parallelamente, tra le altre sanzioni, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco per i motociclisti, l’uso del telefono cellulare durante la guida, e altrettante condotte che possano provocare incidenti come ad esempio il sorpasso lungo la striscia continua.

Non sono infine mancate diverse sanzioni per la circolazione senza assicurazione o per la sosta non consentita, per un ulteriore importo d’insieme di 2.500 euro.