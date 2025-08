Strongoli: corrente a scrocco in casa, una denuncia per furto di energia

I Carabinieri di Strongoli, con l’aiuto dei tecnici della E-Distribuzione, hanno effettuato nei giorni scorsi dei controlli contro il fenomeno, sempre più diffuso, del furto di energia elettrica, ed ispezionando un complesso di edilizia popolare, hanno scoperto che un nucleo familiare aveva installato un bypass sul contatore condominiale e così alimentava gratis la propria casa.

Dopo aver individuato la deviazione ed aver provveduto a ripristinare le condizioni regolari dell’erogatore di energia, in attesa anche della quantificazione del danno provocato alla società di gestione, i militari hanno denunciato in stato di libertà l’intestatario dell’alloggio.

Inoltre, durante le fasi dello stesso controllo, due degli occupanti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente e per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone come assuntori di droga.