A Mendicino il “Chissu Chi N’è Show”: nuova serata di spettacolo e comunità

L’estate mendicinese torna ad accendersi sotto il segno della condivisione, dello spettacolo e della partecipazione popolare. Dopo il clamoroso successo della Corrida 2024, che lo scorso anno ha trasformato il Santuario Diocesano Santa Maria dell’Accoglienza in un teatro all’aperto affollato e vivo come non mai, l’Associazione Prometeus rilancia con un nuovo grande evento: il “Chissu Chi N’è Show”, in programma per venerdì 8 agosto, alle 21.

Quella del 2024 fu molto più di una semplice serata di intrattenimento. Fu un’esplosione di entusiasmo collettivo, un momento in cui Mendicino ha dimostrato quanto sia forte e presente il desiderio di incontrarsi, sorridere, emozionarsi e ritrovarsi comunità.

Centinaia di presenze

Centinaia di persone si sono riversate nella piazza antistante il Santuario, applaudendo artisti locali, cantanti, comici, ballerini e semplici cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco. Un successo che ha superato ogni aspettativa e che ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi c’era.

Anche quest’anno, come lo scorso per la Corrida, l’evento è stato pensato e voluto all’interno del programma della Quindicina in preparazione alla festa di Santa Maria dell’Accoglienza, un tempo di forte significato religioso e comunitario per tutta la città.

In questo senso, un ringraziamento speciale è andato alla Parrocchia di San Nicola di Bari, che ha accolto con disponibilità e spirito di collaborazione la proposta di inserire l’iniziativa all’interno delle attività culturali e ricreative che accompagnano questo momento di fede e aggregazione.

Una naturale evoluzione

Partendo da quell’esperienza straordinaria, l’edizione 2025 si propone come naturale evoluzione di un progetto culturale e sociale che punta non solo a intrattenere, ma anche a rafforzare i legami umani, a valorizzare i talenti locali e a creare spazi di incontro autentico.

Alla guida di questa nuova avventura ci saranno due volti noti e amatissimi Liliana Macrito, irriverente, travolgente e carismatica, capace di portare sul palco tutta la sua energia positiva, e Giuseppe Greco, elegante e ironico, con la sua naturale capacità di coinvolgere ed emozionare.

Uno spettacolo variegato

Il “Chissu Chi N’è Show” sarà uno spettacolo variegato, dinamico, a tratti comico, a tratti toccante, costruito sulla spontaneità delle esibizioni, sulla voglia di mettersi in gioco e su un clima di festa che unisce tutte le generazioni. Un po’ Corrida, un po’ varietà, un po’ talk da prima serata Rai… ma con l’autenticità, la veracità e il calore che solo una comunità come quella mendicinese sa esprimere.

Le iscrizioni per partecipare come concorrenti si sono chiuse immediatamente, segno della voglia di esserci e mettersi in gioco che anima il nostro territorio.

Siamo già arrivati alla straordinaria cifra di 15 concorrenti, pronti a dare il meglio sul palco e a regalare emozioni, risate e momenti indimenticabili.