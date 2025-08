Momenti, a Conflenti arriva il Festival dell’Arte in Strada

Conflenti si prepara ad accogliere una nuova edizione di Momenti-Il Festival dell’Arte in Strada, in programma dall’8 al 10 agosto. Un appuntamento atteso e partecipato che negli anni ha trasformato il borgo in un laboratorio artistico a cielo aperto e che quest’anno sceglie come sottotitolo un verso della canzone “Il costume da torero” di Brunori Sas: “Per un pugno di poesie”, un modo per dire che la poesia e le parole possono “salvare il mondo intero”.



Al centro della manifestazione, come sempre, la strada: luogo di incontro, di passaggio, di comunità. La stessa strada che i nostri genitori vivevano ogni giorno come naturale spazio di aggregazione e che oggi vogliamo riabitare, restituendole il suo valore culturale e sociale.



Il festival è anche un prolungamento del percorso già intrapreso nei mesi scorsi, a partire dal 70º anniversario della morte del poeta conflentese Vittorio Butera, che ha ispirato una serie di opere realizzate con il Liceo Artistico “Ettore Majorana” di Squillace, e culminate con il murale firmato da Sonny Procopio e Claudio Chiaravalloti finanziato dal progetto delle Aree Interne del Gal dei Due Mari.

Il programma

Il programma giorno per giorno prevede venerdì 8 agosto l'apertura con una serata che intreccia poesia e spettacolo. Sul palco si alterneranno poeti e poetesse calabresi: Giusy Mercuri, Lucia Bonacci, Cesarino Mercuri, Rita Bevacqua, Rosetta Gallo e Antonio Mario Sestino. accompagnati da musica dal vivo.



A seguire, il borgo si accenderà con lo spettacolo del Circo di strada internazionale Casaco Vermelho provenienti dall'Argentina e dal Brasile, e la magia coinvolgente del Mago Frattari, artista poliedrico e volto noto anche al pubblico Rai.

Tra Mud e Spritsart

Sabato 9 agosto, la giornata si apre con una visita guidata gratuita al MUD – Museo Urbano Diffuso, un percorso tra i murales e le opere di arte urbana che raccontano la storia e l’identità di Conflenti. La passeggiata sarà accompagnata da una degustazione di prodotti tipici locali, per un’immersione multisensoriale tra parole, immagini e sapori.



Nel pomeriggio, spazio alla creatività con “SpritzArt”, un laboratorio artistico all’aria aperta in cui chiunque potrà dipingere su tela in un’atmosfera informale e conviviale. Un momento per sperimentare, rilassarsi e condividere l’arte sorseggiando un buon aperitivo.



La sera, infine, la strada diventa palcoscenico per accogliere una rilettura appassionata della Lisistrata di Aristofane rappresentata per la prima volta ad Atene nel 411 a.C. , a cura delle associazioni OdV Progetto Donna e dall’Associazione Culturale e Teatrale Maschera e Volto. Un’opera senza tempo che riflette sul potere dell’unione e della resistenza, portata tra la gente.



Il gran finale

Domenica 10 agosto, il gran finale sarà una giornata interamente dedicata all’arte di strada: dalle bolle ai trampolieri, dai burattini ai giochi di fuoco, artisti da tutta Italia trasformeranno le vie del borgo in un universo di meraviglia, stupore e leggerezza. Una festa per tutte le età, aperta a tutti e gratuita, pensata per riportare al centro il piacere di stare insieme.



Per tutta la durata del festival sarà visitabile la mostra “Luoghi Perduti, Spiriti Sospesi”, a cura dell’associazione Lost Stories Hunters di Morano Calabro.



Un viaggio fotografico nei luoghi abbandonati e dimenticati, dove l’invisibile si fa racconto e la memoria resiste tra le rovine.Momenti Festival è molto più di un evento culturale: è un atto di comunità, un gesto collettivo per ridare voce ai borghi, riscoprire la bellezza della strada e difendere il diritto all’arte come bene comune.