Museo del Mare, Romeo: “Lavori anche ad agosto, progetto prende forma”

Nuovo sopralluogo dell’assessore comunale Carmelo Romeo, delegato alla realizzazione del Centro delle Culture del Mediterraneo, il Museo del Mare a Reggio Calabria. L’esponente della giunta comunale ha visitato il cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori.

"I lavori procedono senza alcuno stop, anche ad agosto, mese notoriamente di pausa per i cantieri edili: a tal proposito, un plauso va fatto alla ditta Cobar S.p.A. per l’impegno e la costanza con cui porta avanti l’opera. Le attività procedono e si sta lavorando intensamente alla realizzazione del museo. Il progetto prende forma concreta ogni giorno, insieme all’idea di città che lo accompagna, fondata sulla riconquista del rapporto con il mare".



l Museo del Mare è finanziato per il 50% dal Pnrr in quanto opera strategica, mentre la restante parte è coperta attraverso il programma Pon Metro Plus. Dal punto di vista tecnico, Romeo ha spiegato che in questi giorni sono partiti i rilievi sottomarini per l’accertamento archeologico, fase necessaria prima della definitiva posa della scogliera di protezione.

"Parallelamente proseguono anche le demolizioni del vecchio muraglione, dopo la rimozione dei ruderi già effettuata. Quella struttura, di fatto, separava la città dal suo affaccio sullo Stretto. Come previsto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici sarà preservata una traccia simbolica della parte iniziale del muraglione, in segno di memoria storica. Un elemento che si integra con la nostra visione di rigenerazione urbana del territorio".

In conclusione, per l’assessore "il Museo del Mare non rappresenta solo un progetto architettonico, ma è il fulcro e l’emblema della rigenerazione urbana del fronte costiero, un processo avviato da anni dall’amministrazione Falcomatà. Parliamo di una rigenerazione urbana e sociale che va da Bocale fino a Catona".