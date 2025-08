Vasto incendio lungo l’A2, tratto chiuso tra svincoli Cosenza Nord e Sud

A causa di un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un capannone industriale in disuso di contrada Sant’Agostino, a Rende, in prossimità del tracciato autostradale, è temporaneamente chiuso il tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud, in entrambe le direzioni.

La chiusura si è resa necessaria per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono infatti al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Traffico deviato

Il traffico veicolare viene deviato all'uscita obbligatoria in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord, proseguimento lungo la statale 107 Silana Crotonese, con rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Sud.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il monitoraggio dell’aria

Il sindaco di Rende e l’Amministrazione Comunale, intanto, hanno voluto rassicurare i cittadini della zona consigliandogli, quantomeno per la serata di oggi, di chiudere le imposte e le finestre così da evitare le immissioni di fumi ed informando che è stata già contattata l’Arpacal che domani mattina provvederà ad installare una centralina per il monitoraggio dell’aria.