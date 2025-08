Controlli sul lungomare di Lido, una denuncia per evento non autorizzato

Nei giorni scorsi la Polizia amministrativa della Questura di Catanzaro ha effettuato controlli ad attività commerciali, adibite a stabilimenti balneari, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa dei pubblici spettacoli sul lungomare di Catanzaro, dando seguito all'impulso dello stesso Questore.

Tali controlli hanno permesso di accertare lo svolgimento di un evento all’interno di un lido balneare in località Giovino privo delle necessarie autorizzazioni.

All’esito degli accertamenti, il titolare dell'attività veniva denunciato a piede libero per l’apertura del locale di pubblico spettacolo senza autorizzazione, reato previsto dal Tulps, e gli è stata anche contestata la relativa sanzione amministrativa per lo svolgimento dell'evento senza la prescritta autorizzazione. I controlli proseguiranno per contrastare la malamovida ed episodi di abusivismo commerciale.